Avrupa Şampiyonu: Genç Erkekler Skeet Trio

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda genç erkekler skeet trio disiplininde mücadele eden milli takım, altın madalya elde etti.

Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Chateauroux kentindeki organizasyonda genç erkekler skeet trio müsabakaları yapıldı.

Muhammet Seyhun Kaya, Ahmet Baran ve Ali Can Arabacı'dan oluşan milli takım, podyumun ilk basamağında yer alarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, organizasyondaki altıncı madalyasını aldı.