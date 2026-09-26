Avrupa şampiyonu milli boksörler yurda döndü - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu milli boksörler yurda döndü

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BULGARİSTAN’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli boksörler, İstanbul’a geldi.

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksörler, İstanbul'a geldi.

Şampiyonada Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli boksörler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Milli sporcuları havalimanında yakınları, federasyon yetkilileri ve basın mensupları karşıladı. Karşılama sırasında milli boksörler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BUSENAZ SÜRMENELİ: MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ

Avrupa şampiyonluğunun ardından mutlu ve gururlu olduklarını belirten Busenaz Sürmeneli, "Mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemize sağ salim geldik. Takımımızla elimizden geleni yaptık. Turnuva bizim için güzel geçti. Kadınlar halinde Avrupa şampiyonuyuz. Bunu gururla söyleyebilirim. Çok iyi performanslar sergiledik. Bu da 2028'in göstergesi olsun. Her şey güzel gidiyor, biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz de bize inancınızı kaybetmeyin ve yola devam edelim. Öncelikle ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 5-6 aydır Türkiye Şampiyonası'ndan sonra çalışan bir ekip var. Dua eden ailelerimiz var, siz varsınız. Hepinize çok teşekkür ederim, ayağınıza sağlık, hoş geldik" dedi.

'BU TAKIM GÜZEL ŞEYLER BAŞARACAK'

Turnuvanın en iyi boksörü seçildiğini belirten Sürmeneli, "Turnuvanın en iyi boksörü seçildim. Takımdan kim alırsa alsın aynı mutluluğu yaşayacaktım. Gerçekten mutluyum. Orada da söyledim, geri dönüşümün imzası olsun diye yeni şeyler denedik, bu sefer oldu. İkinci raunt bittiğinde hocaya dönüp 'Evet hocam, olduk.' dedim. Bu takım güzel şeyler başaracak. Bazı talihsizliklerimiz olsa da güzel şeylere imza atıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İnşallah da Dünya Şampiyonası'nda da Avrupa Oyunları'nda da güzel sonuçlar elde etmek istiyoruz" diye konuştu.

'BEN HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİM'

Sürmeneli, yaşadığı zorlu dönemi ve takım arkadaşlarının desteğini ise şöyle anlattı:

"Son zamanlarda çok yenilgi yaşıyordum, psikolojik olarak inancımı kaybediyordum ve kaptanımız Busenaz Çakıroğlu, takım arkadaşlarım, hocalarım ve federasyon başkanımın bana güveniyle beraber kendimi toparlama ve inanma durumuna girdim. Onlar aklıma geldi. Herkes pes edebilir ama ben hiçbir zaman pes etmedim. Dünya Şampiyonası'nda, Liverpool'da yenildiğimde de paylaştığım bir söz vardı, 'Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz.' diye. Hala söylüyorum: Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz. Pes etmeyeceğiz, bizim takımda kimse pes etmez, kimse bırakmaz. O yüzden elimizden ne geliyorsa, o varış çizgisini geçene kadar bu ülke için, bu bayrak için, bu vatan için, şehitlerimiz için, Türk kadını için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

HAVVANUR KETHÜDA: İLK BÜYÜKLER ŞAMPİYONAMDA ALTIN MADALYA KAZANDIM

İlk büyükler şampiyonasında altın madalya kazandığını belirten Havvanur Kethüda, "19 yaşında ilk büyüklerim şampiyonluğum. Altın madalyayla ülkeme döndüm, İstiklal Marşı'mızı okuttum. Her uluslararası turnuvaya gittiğimde her zaman altın madalya için savaşıyorduk, altın madalya ile döndüm ülkeme. Bundan sonraki hedeflerim de aynı şekilde altın madalyayla dönmek. Bizi destekleyen takım arkadaşlarıma, başantrenörüme, hocalarıma, federasyon başkanımıza, hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

HATİCE AKBAŞ: HEDEFİMİZ OLİMPİYATLAR

Asıl hedeflerinin Olimpiyatlar olduğunu dile getiren Hatice Akbaş ise şunları söyledi:

"Ülkemize böyle güzel bir başarıyla döndüğümüz için oldukça mutluyuz. Hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdi biraz dinlenip keyfini çıkarıp hazırlıklara yine devam edeceğiz. Hedefimiz Olimpiyatlar. Los Angeles'ta da aynı performansı göstermek istiyoruz Esra ablamla birlikte. Takım halinde kürsüdeydik, çok mutluyuz, çok gururluyuz."

Babasıyla birlikte çalıştığını belirten Akbaş, "Babam benim için çok değerli, antrenörüm kendisi. Yıllardır çalışıyoruz, hala da çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz Paris'te yarım kalan hayalimizi tamamlamak. İnşallah onu da Los Angeles'ta altın alarak tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN: HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ALTIN MADALYASI

Çok gururlu olduğunu dile getiren Esra Yıldız Kahraman ise, "Benim maçımda 3-2 kıl payı gitti, aslında bize gelebilirdi ama sıkıntı değil. Hedefimiz Olimpiyat altın madalyası. İnşallah ülkemize bu madalyayı getireceğiz. Bu şekilde, böyle mutlu şekilde her turnuvadan inşallah ülkemize dönmek nasip olur. Ben kendi adıma çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sizler için de teşekkür ederim, orada yalnız bırakmadınız, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

EMRAH YAŞAR: ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK

Şampiyonluğun kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Emrah Yaşar, "Kelimelerle anlatacak bir şey değil, çok mutluyum, çok gururluyum. Şampiyonluk nasip oldu. Takım halinde ikinci olduk, erkeklerde 3 madalya aldık. Çok güzel bir duygu benim için. Çalışıyoruz, ocak ayından beridir yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Güzel antrenmanlar yaptık, emekler verdik ve Allah'ın izniyle çok şükür karşılığını aldık, şampiyon olduk. Bu yılın son turnuvasıydı, güzel kapattık yılı. Allah'ın izniyle 2027'de Dünya Şampiyonası var, orada da çok güzel bir şekilde şampiyon olarak altın madalya getirmek istiyoruz" dedi.

Hazırlık sürecinin zorlu geçtiğini belirten Yaşar, "Dövüşmek zaten ortalama 9 dakika. Dövüşüyorsunuz, bu işin kolay kısmı ama bunun arkasında dediğim gibi ocak ayından beri çalışıyoruz. Antrenmanlarda kan dökülüyor, ter dökülüyor, gözyaşı dökülüyor. Günlerce aç kalıyorsun, kilo veriyorsun, acı çekiyorsun, ailenden uzaktasın, sürekli kamptayız. Dövüşmek işin kolay kısmı" diye konuştu.

Milli boksörler, havalimanında kendilerini karşılayanlarla fotoğraf çektirdikten sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA
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