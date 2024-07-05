Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Alperen Berber Bozkurt İşareti Yaptı - Son Dakika
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Spor

Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Alperen Berber Bozkurt İşareti Yaptı

Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcu Alperen Berber, Türklüğün simgesi olarak bozkurt işareti yaptığını söyledi. Berber, bu hareketi yapmaktan gurur duyduğunu belirtti.

05.07.2024 19:39
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- Avrupa şampiyonu milli güreşçi Alperen Berber: "Türklüğün simgesi olarak bozkurt işareti yaptım, gururluyum"

SAMSUN - Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon olan milli sporcu Alperen Berber, bozkurt işareti yaptı. Berber, "Türklüğün simgesi olarak bozkurt işareti yaptım. Bunu kendi içimden gelerek yaptım. Bu hareketi yaptığım için de gururluyum" dedi.

2023 yılında Ürdün'ün Amman kentinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 82 kilo finalinde İranlı rakibi Yasin Ali Yazdı'yı 9-1 yenerek dünya şampiyonu olan Alperen Berber turnuvanın en genç şampiyonu olarak adını tarihe yazdırmıştı. Bu başarısıyla adını uluslararası arenada duyuran genç güreşçi, son olarak Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda şampiyon oldu. Berber, müsabakanın bitmesi ile birlikte zaferini 'Bozkurt' işareti yaparak kutladı. Daha sonrasında da bu fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazısı ve 'Dört yaman sızım var inceden ince/Vatanca bayrakça törece dince. Ay-yıldızın ışığını görünce/Arsız otlar çürüyecek bozkurtum" sözlerinin geçtiği Şahlanış Marşı eşiğinde paylaştı.

Sporcusu olduğu Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Halit Doğan'ı ziyaret eden Alperen Berber, müsabaka sonucunda içinden gelerek bozkurt hareketi yaptığını belirterek, gururlu olduğunu söyledi.

"Türklüğün simgesi olarak bozkurt işareti yaptım, gururluyum"

Ülkesini gururlandırdığı için mutlu olduğunun altını çizen Alperen Berber, "Yeniden şampiyonluk yaşadım. Samsun ve ülkem adına elde ettiğim başarı için çok mutluyum. İnşallah bu başarılarımın devamı gelir. Şampiyon olduktan sonra yaptığım hareketin anlamını biliyorum. Türklüğün simgesi olarak bozkurt işareti yaptım. Bunu kendi içimden gelerek yaptım. Bu hareketi yaptığım için de gururluyum. En büyük hedefim Samsun adına olimpiyat madalyası kazanmak" diye konuştu.

Başkan Doğan: "Hoşnutsuz olan kesimleri hoşnutsuz etmeye devam edeceğiz"

Alperen'in başarısı ve yaptığı hareketi değerlendiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise "Alperen'i 5 yıldır takip ediyorum. Her galibiyetinden sonra billboardları Alperen'in fotoğrafları ile gururla süsledik. Samsunlu olarak Samsunlu bir kardeşimizin böyle bir gururla gözümüzü kabartıyor olması hepimizi mutlu eden bir durum. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek, bizim için çok önemli. İnşallah 2028'de olimpiyatlarda görmenin yanı sıra Yaşar Doğu, Mustafa Dağıstanlı gibi bizleri temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Samsun halkı olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak Alper'in daha nice başarılar elde etmesi için yanındayız. Hem ailesinin hem bizlerin hem de ülkemizin gururu oldu. Allah yeni başarılarla taçlandırsın diye dua ediyoruz. Türkiye'nin başarıları sadece futbolda değil, sporda değil, her anlamdaki başarıları, bunu istemeyenler tarafından kıskanılacak bir durumdur. Başımıza sürekli geçirilmeye çalışılan operasyonları, her şeyi bu şekilde okumak lazım. Türkiye'deki yapılan her eylemi, her hareketi bundan sevinen kimlerdir diye bakmak ve failini orada aramak lazım. Dolayısıyla arkadaşlarımızın hem Alperen'in yaptığı hem futbolcularımızın (Merih Demiral) yaptığı hareket buna bir tepkidir. Bunun bir gururudur. Türkiye'nin bir gururudur. Onların yaptıkları hareketle Türkiye'ye karşı göstermeye çalıştıkları ambargolarda onların Türkiye'nin başarılarını hazmedememesidir. Ama Türkiye başarılarıyla var olacaktır. Türkiye çatışmasıyla değil Türkiye dünyada hep adaletle hükmeden ecdadın torunu olarak bilinmektedir. Bizim sporcularımız, askerimiz, insanımız buna uygun hareket emiş ve etmeye devam edecektir. Cumartesi günü de inşallah yeni bir başarıyı görürüz. Alperen'in başarısı gibi başarılar ve bu başarıların devamı en büyük cevap olacaktır" şeklinde konuştu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda galibiyet sevincini 'Bozkurt' işareti ile yapan A Milli Takım Oyuncusu Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verilirken, aynı turnuvada gol attıktan sonra rakip taraftarlara uygunsuz harekette bulunan İngiltere Milli Takım oyuncusu Jude Bellingham'a ise 1 yıl ertelemeli 1 maç ceza verilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Avrupa Şampiyonu Milli Güreşçi Alperen Berber Bozkurt İşareti Yaptı - Son Dakika

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