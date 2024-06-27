Emre Sakcı, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Emre Sakcı, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Emre Sakcı, Su Sporları Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Milli yüzücü Emre Sakcı, Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı. Sakcı, birincilik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okumanın gururunu yaşadığını belirtti. Sakcı, daha önce dünya kısa kulvar rekorunu kırdığı Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönmüştü.

27.06.2024 11:40
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Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada altın madalya kazanan milli yüzücü Emre Sakcı, İstiklal Marşı'nı birincilik kürsüsünde okumanının gururunu yaşadığını söyledi.

Gaziantep'te 2021 yılında düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada 24,95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran, Avrupa'daki çeşitli şampiyonalarda çok sayıda madalya kazanan Sakcı, son şampiyonadan da altın madalyayla döndü.

Belgrad'daki organizasyonda 50 metre kurbağalama finalini 26,92'lik derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, başarılarına bir yenisini ekledi.

"Atlayıp bir daha yüzmek istedim"

İzmirli sporcu Sakcı, AA muhabirine birincilik kürsüsünde yaşadığı hisleri anlattı.

Şampiyonluğu elde ettiğinde Türk bayrağını göndere çektirme düşüncesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Sakcı, şunları kaydetti:

"Kürsüde o madalyayı alıp İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okumak, o duyguyu yaşamak... Adeta atlayıp bir daha yüzmek istedim orada. Bu duygularla, o coşkuyla daha bile yüzebilirdim. Tarifsiz bir duygu. İdeallerimden biriydi. Yaptığımız hal, hareket, oturuş kalkışla Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını yansıtmaya çalışıyoruz."

Başarıların kolay kazanılmadığını vurgulayan Sakcı, "Uzun yıllar yatırım isteyen bir süreç. Kendi hayatınızdan ve ailenizden fedakarlıklar oluyor. Kulübünüzün, sponsorlarınızın, destekçilerinizin verdiği emek yıllar içerisinde büyüyor bir meyveye dönüşüyor." dedi.

Sakcı, başarısında katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Fenerbahçe ve sponsoruna teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Sakcı, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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