Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı - Son Dakika

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı sporcuları 5 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı.

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı sporcuları 5 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandılar. 20-30 Nisan tarihleri arasında Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 23 ülkeden 195 sporcunun hamle yaptığı organizasyonda Ay-yıldızlı takım şampiyonluk kupasını büyük bir gururla kaldırdı. Şampiyonada Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularından Beren Kalyoncu 11 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Avrupa 2.'si, Dila Baloğlu 15 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Avrupa 3.'sü ve Kutay Sakmak 13 Yaş Genel Kategorisi'nde Avrupa 5.'si olarak takım puanına önemli bir katkı yaptı.

"Satranç branşında çifte mutluluk yaşadık"

2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası sonrasında değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli başarıların gurur verdiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında çifte mutluluk yaşadık. Sporcularımızın bireysel olarak elde ettikleri derecelerin yanı sıra takım bazında elde edilen 1.'lik bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Uluslararası platformda elde edilen başarılar milli bir gurur veriyor. Dereceye giren tüm sporcularımızı, onların kıymetli antrenörlerini, sporcularımızın değerli velilerini yürekten kutluyorum. İhtisaslaşmaya gittiğimiz branşlarda sporcularımız azimle çalışıyorlar ve büyük emeklerin sonucunda madalya ve kupalar kazanıyorlar. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacaklar. Bizler onların yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP