Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı

04.05.2022 14:17
Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı sporcuları 5 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı.

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı sporcuları 5 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı.

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı sporcuları 5 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandılar. 20-30 Nisan tarihleri arasında Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 23 ülkeden 195 sporcunun hamle yaptığı organizasyonda Ay-yıldızlı takım şampiyonluk kupasını büyük bir gururla kaldırdı. Şampiyonada Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularından Beren Kalyoncu 11 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Avrupa 2.'si, Dila Baloğlu 15 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Avrupa 3.'sü ve Kutay Sakmak 13 Yaş Genel Kategorisi'nde Avrupa 5.'si olarak takım puanına önemli bir katkı yaptı.

"Satranç branşında çifte mutluluk yaşadık"

2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası sonrasında değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milli başarıların gurur verdiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında çifte mutluluk yaşadık. Sporcularımızın bireysel olarak elde ettikleri derecelerin yanı sıra takım bazında elde edilen 1.'lik bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Uluslararası platformda elde edilen başarılar milli bir gurur veriyor. Dereceye giren tüm sporcularımızı, onların kıymetli antrenörlerini, sporcularımızın değerli velilerini yürekten kutluyorum. İhtisaslaşmaya gittiğimiz branşlarda sporcularımız azimle çalışıyorlar ve büyük emeklerin sonucunda madalya ve kupalar kazanıyorlar. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacaklar. Bizler onların yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı
Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı
Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı
Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı
Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı

YORUMLAR
500
TURKSAT 6A'ya Türk mühendisleri ve teknisyenleri damga vurdu TURKSAT 6A'ya Türk mühendisleri ve teknisyenleri damga vurdu

Şehitkamil, okullar, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı - Son Dakika


Son Dakika
14:13 Kars'ta yaylada kaybolan 12 yaşındaki Tarık, 67 saat sonra uyurken bulundu
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
13:32 Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki
13:20 Eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan, İçişleri Bakan Yardımcısı'na: Suriyeli!
13:13 Annesi ile birlikte yaşayan adamı göğsünden bıçaklayarak öldürdü
13:11 Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 14:26:07. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Satranç Şampiyonası'nda büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement