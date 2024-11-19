Karadağ'da düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Petrovac kasabasındaki şampiyonada 43 ülkeden 404 sporcu mücadele etti.
Büyükusta (GM) Emre Can, şampiyonadaki performansıyla 2025 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Milli sporculardan Atilla Kuru ve Arda Çamlar uluslararası usta (IM), Rüzgar Odabaşı ise usta adayı (CM) ünvanı almaya hak kazandı.
Son Dakika › Spor › Avrupa Satranç Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?