Avrupa Spor Haftası Manisa'da yoğun ilgiyle tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından tüm dünyada spor bilincini artırmak için organize edilen Avrupa Spor Haftası, 23-30 Eylül Manisa'da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Dünya genelinde spor bilincini artırmak amacıyla 23-30 Eylül tarihleri arasında organize edilen Avrupa Spor Haftası, Manisa'da ilgi gördü. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde binlerce vatandaş sporla buluşturuldu. Etkinlikler kapsamında ilk olarak, Turgutlu ilçesinde bulunan tekstil fabrikası çalışanlarına çeşitlik spor etkinliklerinin yanında egzersiz faaliyetleri ile işçilerin yoğun çalışma saatleri arasında sporla buluşmaları sağlandı.

Bunun yanında Yunusemre ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi'nde ev hanımlarına yönelik yapılan spor parkuru ile çeşitli spor aktiviteleri, Kırkağaç ilçesinde düzenlenen bisiklet turu etkinliği, Soma ilçesinde faaliyet gösteren Maden ocaklarındaki işçilere yönelik yapılan voleybol, badminton, basketbol faaliyetlerinin yanında yapılan spor egzersizleri, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan sağlık çalışanlarına yönelik yapılan spor egzersizleri faaliyetleri düzenlendi. Son olarak da Olimpik Yüzme Kompleksi'nde kadınlara yönelik yapılan pilates ve egzersiz çalışmalarının yanı sıra Salihli ilçesinde 7'de 70'e düzenlenen bisiklet turu ile sporun önemine vurgu yapıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, etkinliklere katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, sağlıklı yaşam için her bireyi spor yapmaya davet etti. - MANİSA