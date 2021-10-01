Avrupa Spor Haftası sabah yürüyüşüyle tamamlandı

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası'nda farklı etkinliklere imza atan İzmit Belediyesi kapanışı Seka Park'ta yürüyüşle yaptı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası'nda farklı etkinliklere imza atan İzmit Belediyesi kapanışı Seka Park'ta yürüyüşle yaptı. Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırıyor. Bu projeye katkı vermek ve İzmitlileri sporla buluşturmak adına etkinlikler düzenleyen İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Spor Haftası'nın son gününde de kadınlar için yürüyüş etkinliği düzenledi. Seka Park'ta gerçekleştirilen yürüyüş etkinliğine katılan kadınlara antrenörler ve personel eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte ısınma hareketlerinin ardından yürüyüş başladı. Yürüyüşün sonunda da katılımcılara ikramda bulunuldu. - KOCAELİ

Spor, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Spor › Avrupa Spor Haftası sabah yürüyüşüyle tamamlandı - Son Dakika Spor

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