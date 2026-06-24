Avrupa şampiyonu Doğan Demir, Samsun\'da geleceğin şampiyonlarını hazırlıyor

Tekvandoda Avrupa üçüncüsü Türkiye'de ise birinciliği bulunan antrenör Doğan Demir, Samsun'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Doğan Demir, sekiz yaşında tanıştığı tekvandoda zamanla kendini geliştirerek birçok derece elde etti. Milli takımda yer alarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Demir, 17 yıllık sporculuk hayatının ardından 6 yıl önce antrenör olmaya karar verdi.

"Çocuklarımıza sporu sevdirmeyi ve spor kariyerlerinde sağlam bir yer edinmelerini sağlamayı hedefliyorum"

Doğan Demir, "Tekvando ile tanışmam, henüz ilkokul üçüncü sınıftayken bir antrenörümün beni keşfetmesiyle başladı. O günden bugüne geçen 17 yıllık sporculuk kariyerimi büyük bir azim ve tutkuyla uluslararası başarılara taşıdım. Son 6 yıldır ise antrenörlük yaparak edindiğim bu tecrübeleri yeni nesillere aktarıyorum. Şu anda İlkadım Belediyesi bünyesinde görev yapıyor çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı onlara sporu sevdirmeyi ve spor kariyerlerinde sağlam bir yer edinmelerini sağlamayı hedefliyorum" dedi.

"Bu yoldaki en kritik faktörlerden biri ailedir"

Başarılı bir sporcunun sahip olması gereken temel özelliklere değinen Demir, "Sporcularımız başarı kazandıkça karakterleri de test edilir. Bizim için gerçek sporcu başarısından önce disiplini, ahlakı ve kendinden büyüklere küçüklere örnek teşkil eden duruşuyla "sporcu" unvanını hak eden kişidir. Bir çocuğun şampiyon olacağını anlamak bazen uzun bir süreç gerektirir bazen de salona ilk girdiği andaki bir tekmesinden veya komutları algılayışından kendini belli eder. Gelişim süreci fiziksel özelliklere ve yaşa göre değişse de bu yoldaki en kritik faktörlerden biri ailedir. Ailenin desteği antrenörü de motive eder ancak aile baskısı özellikle kilo kontrolü gibi konularda süreci olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden aileyle sağlıklı iletişim kurmak, başarının anahtarıdır" şeklinde konuştu.

"Antrenörlük, sadece maç kazanma sevdası değil öğrencilerin karakterini disiplin ve ahlakla yoğurma sanatıdır"

Sporun içinde olan gençlerin her zaman başarılı işlere imza attığını ifade eden Doğan Demir, "Gençlere örnek olmak için elimden geleni yapıyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da derece almak için maçlara katılıyoruz. Haftada 6 gün boyunca kondisyon, teknik ve taktik odaklı, branşımıza özel yoğun bir antrenman programı uyguluyoruz. Bu periyotları sporcularımın okul ve ders yoğunluğuna ve hava şartlarına göre esnek bir şekilde planlıyorum. Disiplin olmadan gerçek bir motivasyon sağlanamaz. Bir sporcu mağlup olduğunda onu doğru telkinlerle ayağa kaldırabilirim ancak disiplini olmayan bir sporcunun başarısını sürdürmesi imkansızdır. Benim için spor sadece kürsüye çıkmaktan ibaret değil madalyayı bu işin sadece bir "süsü" olarak görüyorum. Asıl amacım, sporcularıma bir abi şefkatiyle yaklaşarak onlara doğru yolu göstermek ve toplumda kendilerini en iyi şekilde temsil edecek bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. Antrenörlük, sadece maç kazanma sevdası değil öğrencilerin karakterini disiplin ve ahlakla yoğurma sanatıdır" ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızın ülkemizi dünya ve Avrupa sahnelerinde temsil etmesinden büyük bir gurur duyuyorum"

Türkiye ve uluslararası turnuvalarda kazanılan derecelerin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Demir, "Samsun'da elde ettiğimiz il şampiyonluklarının yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada da gurur verici sonuçlara imza attık. 172 kulüp arasından sıyrılarak kazandığımız bu başarılarda; Kardelen Demir Büyükler Türkiye şampiyonu, Ali Eren Eroğuz Makedonya Uluslararası Turnuva Şampiyonu (37 kg) oldu. Ayrıca Betül Şahin ve Melek Eren, Uluslararası Turnuva Üçüncülüğü ile Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü derecelerini elde etti. Sporcularımızın ülkemizi dünya ve Avrupa sahnelerinde temsil etmesinden büyük bir gurur duyuyor; bu başarılarımızı önümüzdeki süreçte Makedonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası ile taçlandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuşarak cümlesini noktaladı. - SAMSUN