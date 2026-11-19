Yeşilyurt Belediyespor'un milli sporcusu ve antrenörü Yakup Yiğit, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülük derecesiyle Türkiye'ye büyük gurur yaşatırken, sergilediği anlamlı davranışla da gönüllere dokundu. Kazandığı madalyayı şehit ailelerine armağan eden Milli Sporcu Yiğit, " Bu madalyanın asıl sahipleri şehitlerimiz ve aileleridir." dedi.

Yakup Yiğit'ten yürekleri ısıtan davranış

Kuzey Makedonya'da 6-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele eden Yakup Yiğit, zorlu karşılaşmaların ardından Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Ringde gösterdiği azim, mücadele ve kararlılıkla Türk bayrağını uluslararası arenada gururla temsil eden başarılı sporcu, kazandığı madalyayı ise sıradan bir başarı ödülü olmaktan çıkararak anlamlı bir vefa örneğine dönüştürdü.

Ringde madalya, yüreğinde vefa

Spor hayatı boyunca elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Yakup Yiğit, bu kez yalnızca kazandığı madalyayla değil, gösterdiği duyarlılıkla da takdir topladı. Avrupa üçüncülüğüyle Türkiye'ye gurur yaşatan milli sporcu, şampiyonluk kürsüsündeki başarısını şehitlerimizin aziz hatırasına adayarak sporun yalnızca kazanmak ve kaybetmekten ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa Kupası şampiyonluğu ve Dünya Kupası üçüncülüğü bulunan Yakup Yiğit, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı madalyayı Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerlerimizin ailelerine armağan etti.

Ödül töreninin ardından duygularını dile getiren milli sporcu Yakup Yiğit, başarısının sevincini şehitlerimizin acısıyla paylaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu ödülü büyük bir sevinçle değil, kalbimizde derin bir hüzünle alıyoruz. Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Biz burada bir üçüncülük madalyası kazandık; ancak bu madalyayı asıl sahiplerine, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatırasına ve ailelerine armağan ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi başarıyla temsil etmeye çalıştım. Bizlere her türlü desteği sağlayan Kick Boks Federasyonu Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, antrenörlerimize ve Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.