Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 23 sporcu mücadele edecek

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 27-30 Eylül tarihlerinde başkent Tiran'da düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi, daha önceki eleme turnuvalarından kota alan sporcular dahil olmak üzere 23 sporcu temsil edecek. Açık statüdeki şampiyonaya milli takım dışındaki sporcular da kendi imkanlarıyla katılabilecek. Türkiye Tekvando Milli Takımı adına şampiyonada mücadele edecek sporcular şunlar:

Erkekler:

54 kilo: Server Balaban

58 kilo: Bilal Küskü, Ömer Faruk Dayıoğlu

63 kilo: Berkay Erer

68 kilo: Arslan Demir

74 kilo: Cemil Tarık Altıngöz, Yiğithan Kılıç, Münir Furkan Doğru

80 kilo: İsmail Seymen Kazan

87 kilo: Ahmet Vefa Bumin

+87 kilo: Oğuz Tokgöz

Kadınlar:

46 kilo: Halime Neslihan Kılınç

49 kilo: Elif Sude Akgül, Aleyna Şenyurt

53 kilo: Öykü Özbey

57 kilo: Özge Özbey

62 kilo: Beyza Karabulut

67 kilo: Işıl Zafer, Sıla Nur Gencer

73 kilo: Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Büşra Öztürk

+73 kilo: Ayselnur Sağlık, Sude Yaren Uzunçavdar