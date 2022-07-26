Avrupa Üniversite Oyunları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi'nden Kerim Özay, paralimpik masa tenisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Özyeğin Üniversitesi Erkek Plaj Hentbol Takımı da bronz madalya aldı.

Kaynak: AA

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