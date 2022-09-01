Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'na Yeditepe Üniversitesi ev sahipliği yapacak

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından bu yıl on ikincisi düzenlenen Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası, Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde, 7-9 Eylül 2022 tarihleri arasında Haliç'te gerçekleştirilecek.

Türkiye tarafından üniversite sporları kapsamında organize edilen 2005 İzmir Üniversite Yaz Olimpiyatları, 2011 Erzurum Üniversite Kış Olimpiyatları'ndan sonra üçüncü büyük organizasyon olan Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı destek ve himayelerinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF), Fatih Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu (TKF) ve Organizasyon Komitesi olarak Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak.

16 ÜLKEDEN 73 ÜNİVERSİTE KATILACAK

Şampiyonaya 16 ülkeden, Oxford, Viyana, Zürih, Imperial Collage, Amsterdam, Münih ve ODTÜ üniversitelerinin de aralarında bulunduğu 73 üniversiteden, 18-24 yaş grubu aralığında öğrenciler katılacak. Şampiyonda erkekler 11, kadınlarda 9 kategoride yarışacak. Fener İskelesi karşısından startı verilecek yarışlar Ayvansaray Parkı Haliç Su Sporları Kulübü'nde sona erecek bin metrelik bir parkurda gerçekleşecek.

550'DEN FAZLA SPORCU AĞIRLANACAK

Şampiyona kapsamında 550'den fazla sporcu ve yöneticiden oluşan ekipler Türkiye'de ağırlanacak. Türkiye ve Yeditepe Üniversitesi için önemli organizasyonlardan biri olan Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'nın başarıyla tamamlanması halinde, 2028 yılında EUSA tarafından düzenlenecek olan Avrupa Üniversite Spor Oyunları'nda, ülkemizin belirleyeceği 15-20 branştaki yarışlar, İstanbul'a alınabilecek ve Yeditepe Üniversitesi de bu organizasyonda 2-3 spor branşına ev sahipliği yaparak ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayabilecek.