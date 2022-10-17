Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak

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Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle sezona fırtına gibi başlayan ve rakiplerine sahada aman vermeyen Fenerbahçe, yıldız futbolcularının sözleşmelerini güncellemeye hazırlanıyor.

VALENCIA VE ALTAY'A YENİ SÖZLEŞME

Sözcü'nün haberine göre, Kalede eleştirilen Altay'a güvenen Fenerbahçe, 24 yaşındaki eldivenle 4 yıllık sözleşme yenileyecek, maaşını da 20 milyon TL seviyesine çıkaracak. Takımın gol makinesi 32 yaşındaki Ekvadorlu forvet Valencia'ya da 1+1 yıllık kontrat önerilecek.

İSMAİL'E DEV ZAM

Sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Crespo'nun yeni kontratına ise 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi eklenmek isteniyor. Bu sezonun sürprizi İsmail'in 2025'te bitecek sözleşmesi de 2027'ye kadar uzatılacak ve 200 bin TL'lik yıllık ücreti 5 milyon TL seviyelerine çıkarılacak. Yönetim 4 imzayı da Dünya Kupası arasında attırmak istiyor.