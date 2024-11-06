Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Tiran'da - Son Dakika
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Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Tiran'da

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Tiran\'da

Türkiye, 7-9 Kasım'da Tiran'da düzenlenecek şampiyonada 45 sporcu ile temsil edilecek.

06.11.2024 11:06
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AVRUPA Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 7-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonada ülkemizi yıl içinde yapılan organizasyonlarda kazanılan kotalarla birlikte 25'i erkek, 20'si kız olmak üzere toplam 45 sporcu temsil edecek.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, en iyi sonuçlarla ülkeye dönmek istediklerini belirterek, "Göreve başlamamızın ardından ilk Avrupa şampiyonası heyecanımızı yaşıyoruz. Sporcularımız ve teknik ekibimiz iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Geleceğin yıldız adaylarını izleyeceğimiz şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.

Şampiyonada ülkemizi temsil edecek sporcularımız şu şekilde:

"Erkekler: Yiğit Efe Erdoğan (33kg), Ahmet Eren Aksoy (33kg), Osman Nuri Esad Ersan (37kg), Utku Kap (37kg), Yunus Emre Özden (37kg), Muhammet Yiğit Kasapoğlu (41kg), Mustafa Çelik (41kg), Yunus Ali Körpe (45kg), Naci Özbabacan (45kg), Umut Erdem Karataş (49kg), Kemal Eren Baran (49kg), Samed Özdemir (49kg), Umutcan Bayram (53kg), Bilal Dursun Okumuş (53kg), Bora Özdemir (57kg), Ömer Yağız Barış (57kg), Yiğit Maraklı (61kg), Çınar Avcı (61kg), Tunahan Özer (61kg), Ercan Berk İmamoğlu (65kg), Ozan Karataş (65kg), Utku Atalay (65kg), Yakup Bahadır (+65kg), Hamza Erper (+65kg), Tugay Yolal (+65kg)

Kızlar: Ecrin Aydoğdu (29kg), Elif Mutlu (29kg), Belinay Şakacı (33kg), Beril Yeşil (33kg), İrem İşel (37kg), İpek Azra Kaya (37kg), İrem Örül (41kg), Gizem Kolcu (44kg), Ayşe Sena Diler (44kg), Fatma Zehra Akyazıcı (47kg), Havva İlknur Yalçın (47kg), Ecrin Nisa Uslu (51kg), Beyza Nur Aktaş (51kg), Zeynep Çakır (55kg), Elif Rana Yılmaz (55kg), Azra Sena Güzel (59kg), Berfin Avcı (59kg), Gül Nihal Şahin (+59kg), Ecrin Dilber (+59kg), Ebrar Acar (+59kg)"

Kaynak: DHA

Bahri Tanrıkulu, Türkiye, Eğitim, Tiran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası Tiran'da - Son Dakika

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