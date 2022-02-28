Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0 - Son Dakika
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Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

28.02.2022 21:48
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Arzu Azatöz (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ALTEKMA: Cafer (xxx), Ertuğrul Gazi (xxx), Buculjevic (xxx), Hamacher (xxx), Yunus Emre (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet (xxx), Halil (xx), Khani (xx)AVŞAR MADEN SUYU AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Mehmet (xx), Mejias (xx), Enaboifo...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Azatöz (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

ALTEKMA: Cafer (xxx), Ertuğrul Gazi (xxx), Buculjevic (xxx), Hamacher (xxx), Yunus Emre (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet (xxx), Halil (xx), Khani (xx)AVŞAR MADEN SUYU AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Mehmet (xx), Mejias (xx), Enaboifo (xx), Mbativou (xx), Batuhan (xx), Kadir (xx), Tarık Emre (xx), Çağatay (xx), İlker (x), Yiğit (x). Umut (x)SETLER: 25-18, 25-23, 25-21

SÜRE: 84 dakika (26, 29, 29)

AXA Sigorta Efeler Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Altekma evinde Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-23 ve 25-21'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Altekma 25 puana ulaşırken, son sıradaki Afyon ekibi 9 puanda kaldı.


- İzmir
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Mustafa Kemal Atatürk, İzmir, Maden, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 3-0 - Son Dakika
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