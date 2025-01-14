Avustralya Açık'ta İlk Tura Veda ve İlerleyenler

Spor

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Avustralyalı Alex de Minaur ve İtalyan Jasmine Paolini, ikinci tura çıktı.

Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü gün akşam seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Alex de Minaur, Hollandalı rakibi Botic van de Zandschulp'u 6-1, 7-5, 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

9 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise 18 yaşındaki Brezilyalı rakibi Joao Fonseca'ya 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada 7-6, 6-3, 7-6'lık setlerle 3-0 yenilerek organizasyona ilk turda veda etti.

Paolini, ikinci turda

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı İtalyan raket Jasmine Paolini, Çinli rakibi Sijia Wei'i 6-0, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı.

ABD'li iki kadın tenisçinin karşılaşmasında ise 19 numaralı seribaşı Madison Keys, Ann Li'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı.