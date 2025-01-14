Avustralya Açık'ta İlk Tura Veda ve İlerleyenler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Avustralya Açık'ta İlk Tura Veda ve İlerleyenler

De Minaur ve Paolini, Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi. Rublev ise elendi.

14.01.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Avustralyalı Alex de Minaur ve İtalyan Jasmine Paolini, ikinci tura çıktı.

Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü gün akşam seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Alex de Minaur, Hollandalı rakibi Botic van de Zandschulp'u 6-1, 7-5, 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

9 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise 18 yaşındaki Brezilyalı rakibi Joao Fonseca'ya 2 saat 23 dakika süren karşılaşmada 7-6, 6-3, 7-6'lık setlerle 3-0 yenilerek organizasyona ilk turda veda etti.

Paolini, ikinci turda

Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı İtalyan raket Jasmine Paolini, Çinli rakibi Sijia Wei'i 6-0, 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı.

ABD'li iki kadın tenisçinin karşılaşmasında ise 19 numaralı seribaşı Madison Keys, Ann Li'yi 1 saat 8 dakika süren karşılaşmada 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı.

Kaynak: AA

Avustralya, Turnuva, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avustralya Açık'ta İlk Tura Veda ve İlerleyenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 04:50:29. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya Açık'ta İlk Tura Veda ve İlerleyenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.