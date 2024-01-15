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Avustralya Açık'ta Jabeur tur atladı, Osaka elendi - Son Dakika
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Avustralya Açık'ta Jabeur tur atladı, Osaka elendi

Avustralya Açık'ın ikinci gününde tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur tur atladı. Japon Naomi Osaka ise ilk turda elendi. Ayrıca, Hırvat Donna Vekic ve Büyük Britanyalı Andy Murray de ilk turda elendi.

Avustralya Açık\'ta Jabeur tur atladı, Osaka elendi
15.01.2024 - 16:27,  Güncelleme: 16:29
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur tur atlarken, kortlara yeniden dönen Japon Naomi Osaka ilk turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde akşam seansı maçları oynandı.

Tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, ilk turda elemelerden gelen Ukraynalı Yuliia Starodubtseva ile karşılaştı.

Kariyerinde üç grand slam finali oynayan Jabeur, rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Uzun bir aradan sonra yeniden kortlara dönen ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonu Japon Naomi Osaka ise ilk turda 16 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia ile karşı karşıya geldi.

Toplam 1 saat 26 dakika süren mücadeleyi 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Garcia, rakibini turnuva dışında bıraktı.

21 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic, Rus Anastasia Pavlyuchenkova'ya 6-4'lük setlerle yenilerek ilk turda elendi.

Tek erkeklerde 9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz, Avustralyalı Omar Jasika'yı 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerken, 10 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, 2-0 önde olduğu maçta Kanadalı rakibi Milos Raonic'in çekilmesiyle tur atladı.

Turnuvada 5 kez final oynayan Büyük Britanyalı Andy Murray de 30 numaralı seribaşı Arjantinli Tomas Martin Etcheverry'ye ilk turda 3-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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