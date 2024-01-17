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Avustralya Açık'ta Sinner tur atladı, Jabeur elendi - Son Dakika
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Avustralya Açık'ta Sinner tur atladı, Jabeur elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner tur atladı, tek kadınların 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur elendi. Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı. Sinner, elemelerden gelen dünya 161 numarası Hollandalı Jesper de Jong'u 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve üçüncü turda Sebastian Baez ile eşleşti. Gauff, Dolehide karşısında 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip gelerek tur atladı. Mirra Andreeva, Ons Jabeur'ü 6-0 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Avustralya Açık\'ta Sinner tur atladı, Jabeur elendi
17.01.2024 - 12:35,
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner tur atladı, tek kadınların 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde Sinner, elemelerden gelen dünya 161 numarası Hollandalı Jesper de Jong'u 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve üçüncü turda Sebastian Baez ile eşleşti.

Avustralyalı Alex de Minaur (10 numaralı seribaşı), dünya 41 numarası İtalyan Matteo Arnaldi'yi 3-0'lık (6-3, 6-0, 6-3) skorla geçti.

Erkeklerde ABD'li Taylor Fritz (12) ile Ben Shelton (16), Rus Karen Khachanov (15) ve Arjantinli Sebastian Baez (26) de adlarını üçüncü tura yazdırdı.

Jabeur elendi, Gauff tur atladı

Tek kadınlarda geçen yılın ABD Açık şampiyonu 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, aynı ülkeden dünya 43 numarası Caroline Dolehide karşısında 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip gelerek tur atladı.

Klasmanın 47. basamağında bulunan 16 yaşındaki Rus Mirra Andreeva, üç kez grand slam finalisti Ons Jabeur'ü 6-0 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

Kadınlarda Çek Barbora Krejcikova (9), Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (10) ve Fransız Caroline Garcia (16) da tur atlayan isimler oldu.

Kaynak: AA
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