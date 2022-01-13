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Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu - Son Dakika

Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

13.01.2022 10:41
Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu

Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta Miomir Kecmanovic ile eşleşti.

Avustralya'da kalıp kalamayacağı konusunda Göç Bakanı Alex Hawke'nin vereceği kararı bekleyen tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta Miomir Kecmanovic ile eşleşti.

Melbourne kentinde 17-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ana tablo kuraları çekildi.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin, hükümet tarafından verilen vize iptali kararını durdurmasının ardından hazırlıklarını sürdüren geçen yılın şampiyonu Djokovic, kura çekiminde vatandaşı Miomir Kecmanovic ile rakip oldu.

Sırp tenisçinin Avustralya'ya vize başvurusunda doldurduğu formlarda yalan beyanda bulunup bulunmadığını incelemeye alan Bakan Hawke'nin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.

Ashleigh Barty ilk turda elemelerden gelecek rakibiyle karşılaşacak

Tek kadınlarda dünya bir numarası Avustralyalı raket Ashleigh Barty, ilk turda elemelerden gelecek rakibiyle eşleşirken, geçen yılın şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, Kolombiyalı Camila Osorio ile karşılaşacak.

ABD Açık şampiyonu Emma Raducanu ise ilk turda Amerikalı Sloane Stephens ile karşı karşıya gelecek.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, İsviçre'den Henri Laaksonen ile rakip olurken, Alman Alexander Zverev, hemşerisi Daniel Altmaier, İspanyol Rafael Nadal ise ABD'li Marcos Giron ile eşleşti.

Melbourne Olimpik Park'taki Avustralya Tenis Merkezi'nde 17 Ocak Pazartesi günü başlayacak turnuva, 30 Ocak Pazar günü oynanacak tek erkeler finaliyle sona erecek.

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Avustralya, Tenis, Ocak, GÖÇ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Avustralya'daki durumu henüz netleşmeyen Djokovic'in rakibi belli oldu - Son Dakika
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