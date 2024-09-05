Juan Mata, Western Sydney Wanderers'a Transfer Oldu - Son Dakika
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Juan Mata, Western Sydney Wanderers'a Transfer Oldu

Juan Mata, Western Sydney Wanderers\'a Transfer Oldu

Avustralya'nın Western Sydney Wanderers kulübü, 36 yaşındaki deneyimli İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattı. Son olarak Japonya'da Vissel Kobe'de oynayan Mata, kariyerinde Valensiya, Chelsea ve Manchester United gibi takımlarda da forma giymiştir. 2010 Dünya Kupası ve 2012 Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunan futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da da oynadı.

05.09.2024 14:04
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Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers, 36 yaşındaki İspanyol futbolcu Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

Son olarak Japonya'da forma giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, Avustralya takımlarından Western Sydney Wanderers'a transfer oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, FIFA Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Juan Mata'yı kadrolarına kattıkları ifade edildi.

2022-2023 sezonunda Galatasaray'da forma giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 36 yaşındaki futbolcu kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve son olarak Vissel Kobe'de forma giydi.

Deneyimli futbolcu, 2010 yılında İspanya ile Dünya Kupası, 2011-2012 sezonunda da Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Juan Mata, Western Sydney Wanderers'a Transfer Oldu - Son Dakika

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