Avustralya Açık eşleşmeleri güncellendi: Djokovic listede yok

Avustralya Açık'ta eşleşmeler güncellenirken, Sırp tenisçi Novak Djokovic listede yer almadı.

Daha önce Miomir Kecmanovic ile eşleşen Novak Djokovic, vizesinin geri verilmesini talep eden başvurusunun mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından listeden kaldırıldı.

Avustralya Açık bugün 08.30 sıralarında eşleşmelerin listesini paylaşmıştı. Listede, Novak Djokovic ve Miomir Kecmanovic müsabakası da yer alıyordu. Paylaşımdan yaklaşık 2 saat sonra Avustralya Federal Mahkemesi, Djokovic'in vize iade talebi başvurusunu oybirliği ile reddetti. Gelişmelerin ardından Avustralya Açık'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, güncellenen eşleşmeler yer aldı. Yeni eşleşmede, Kecmanovic'in karşısında İtalyan raket Salvatore Caruso yer aldı.NELER OLMUŞTU?Başyargıç James Allop, ünlü tenisçi Novak Djokovic'in ikinci kez vizesinin iptal edilmesinin ardından, vizesinin geri verilmesini talep eden başvurusunun oybirliğiyle reddedildiğini belirtti. Kararın ardından Djokovic'in sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Djokovic'in Avustralya yasalarına göre ülkeye 3 yıl girememe riski devam ediyor. Bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı. Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, geçtiğimiz günlerde Djokovic'in vizesini iptal etmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölüm 133C(3) kapsamındaki olumsuz bir kararın ardından, etkilenen kişiye belirli durumlar dışında üç yıllık bir süre vize verilemeyecektir" ifadeleri yer alıyordu.