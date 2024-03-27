Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya\'ya 6-1 mağlup oldu

Hazırlık maçında Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile kozlarını paylaştı. Ernest-Happel Stadyumu'ndaki maçı A Milli Takımımız 6-1 kaybetti.
Maçı farklı kazanan Avusturya'nın gollerini ise 2. dakikada Xaver Schlager, 44, 48 ve 59. dakikalarda Michael Gregoritsch, 78. dakikada Christoph Baumgartner, 90+5'te ise Maximillian Entrup kaydetti. Millilerimizin tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.
İlk maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenilen Türkiye, bu sonuçla birlikte liglere verilen milli arada oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılırken Avusturya galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
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Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye'ye karşı alınan 6-1'lik galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Rangnick, takımının iyi bir performans sergilediğini ve Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı galip gelmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya'ya karşı alınan 6-1'lik yenilginin ardından 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' şeklinde gelen soruya tepki gösterdi. Montella, sorunun provokasyon amacı taşıdığını söyleyerek cevap vermedi.
Avrupa Şampiyonası’nda son iki yerin belirleneceği karşılaşmaların yapıldığı günde Gürcistan tarih yazarak ilk kez şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Türkiye ise Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında aldığı ağır yenilgi ile konuşuluyor.
Avrupa Şampiyonası’nda son iki yerin belirleneceği karşılaşmaların yapıldığı günde Gürcistan tarih yazarak ilk kez şampiyonaya katılma hakkı elde etti. Türkiye ise Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında aldığı ağır yenilgi ile konuşuluyor.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya'ya 6-1 yenildi. Maçta Avusturya'nın gollerini Xaver Schlager (2), Michael Gregoritsch (44, 48 ve 59 pen.), Christoph Baumgartner (78 pen.) ve Maximilian Entrup (90+5) kaydederken, Türkiye'nin tek golünü Hakan Çalhanoğlu (25 pen.) attı.
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