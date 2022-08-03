Arkas Spor, Ahmet Karataş'ı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Arkas Spor, Ahmet Karataş'ı transfer etti

03.08.2022 09:37
Arkas Spor, Ahmet Karataş'ı transfer etti

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, eski oyuncularından libero Ahmet Karataş'ı kadrosuna kattı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, eski oyuncularından libero Ahmet Karataş'ı kadrosuna kattı.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ahmet Karataş. 5 yıl aradan sonra tekrar aramıza katılan Ahmet Karataş'a kulübümüzde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

En son 2016-2017 sezonunda Arkas Spor'da forma giyen 31 yaşındaki voleybolcu daha sonra Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'da mücadele etti.

YORUMLAR
500
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın son transferi Halit Kurtuluş Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın son transferi Halit Kurtuluş Çin, Yabancı Çok Uluslu Şirketlerin Finans Şirketleri Kurmasına İzin Vermeyi Değerlendiriyor Çin, Yabancı Çok Uluslu Şirketlerin Finans Şirketleri Kurmasına İzin Vermeyi Değerlendiriyor
Kaynak: AA

Ahmet Karataş, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor, Ahmet Karataş'ı transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:02 Fenerbahçe, Slovacko karşısında Avrupa kupalarındaki 243. karşılaşmasına çıkacak
09:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, vatandaşın 'adaylık' sorusuna verdiği cevapta 6'lı masayı işaret etti
09:41 "Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı mahkemeye verecek" iddiası! Survivor All Star 2022 krizi sürüyor
09:38 Demet Akalın'ın kafasına şampanya döktüğü garson: Tamamen espri amaçlı, aşağılık bir durum içermiyor
09:33 Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok
09:21 Kızı gibi mesajlaşan baba, uyuşturucu satıcısını döve döve polise teslim etti
09:18 Fatih Altaylı'ya aylar önce verdiği cevap TT olan Caner Özyurtlu'dan gülümseten paylaşım: Sosyal medyaya bakınca öldüm sandım
08:54 KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası yayınevinden açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf
08:19 ABD'nin canını sıkan veri! Hanehalkı borcu 16 trilyon doları aştı
08:19 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Partiye FETÖ'cüleri, PKK'lıları doldurdun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 10:10:10. #1.11#
SON DAKİKA: Arkas Spor, Ahmet Karataş'ı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement