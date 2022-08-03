En son 2016-2017 sezonunda Arkas Spor'da forma giyen 31 yaşındaki voleybolcu daha sonra Fenerbahçe ve Bursa Büyükşehir Belediyespor 'da mücadele etti.

Kaynak: AA

Ahmet Karataş, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Ahmet Karataş'ı transfer etti - Son Dakika

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