AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda bulunan 4 oyuncusuyla sözleşme yeniledi.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Svetoslav İvanov, Osmany Uriarte, Andaç Kapan ve Caner Çiçekoğlu ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Geçen yıl formamızı terleten 4 sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika