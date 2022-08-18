Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Svetoslav İvanov, Osmany Uriarte, Andaç Kapan ve Caner Çiçekoğlu ile birer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4 sporcuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika

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