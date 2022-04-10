AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru - Son Dakika
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru

10.04.2022 17:37

Sivas'ta yarın başlayacak AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri öncesi basın toplantısı düzenlendi.

Sivas'ta yarın başlayacak AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri öncesi basın toplantısı düzenlendi.

4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, AXA Pazarlama Direktörü ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi Alper Tanyer, Arkas Spor takım kaptanı Ulaş Kıyak, Galatasaray HDI Sigorta takım kaptanı Armando Maurice Torres, Spor Toto takım kaptanı Kemal Kayhan ve Ziraat Bankkart takım kaptanı Arslan Ekşi katıldı.

Ahmet Göksu, organizasyonu Sivas'ta yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olduğunu belirterek, "Bu güzel organizasyonu Anadolu'da yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye bir voleybol ülkesi olduğunu her geçen gün daha fazla ispatlıyor. İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçıyla bunu ispat etmiştik. Biz voleybol olarak artık Türkiye'de belirli bir yere geldik." dedi.

AXA Sigorta Kupa Voley maçlarının birbirinden güçlü 4 ekibin kıyasıya mücadelesine sahne olacağını dile getiren Göksu, "Hak edenin kazanacağı bir etap olmasını diliyorum. Tüm Sivaslı voleybolseverleri yarın oynanacak 2 maçımıza ve çarşamba günü oynanacak final maçımıza davet ediyoruz. Sivas halkını salona bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alper Tanyer de mücadeleye katılan takımlara başarılar diledi.

Arkas Spor Takım Kaptanı Ulaş Kıyak ise son 4 takımın kaldığı bir turnuvada mücadele edeceklerini belirterek, "Sonunun güzel ve 2 gün boyunca mükemmel seyir zevki olacağı maçlar bizi bekliyor. Sakatlık olmadan, mücadelesi güzel bir turnuva olsun. Herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.

Galatasaray HDI Sigorta takım kaptanı Torres de maçların büyük heyecan içerisinde geçeceğini, Sivas'ta olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Spor Toto takım kaptanı Kemal Kayhan da tüm Sivaslı voleybolseverleri maçları izlemeye davet etti.

Ziraat Bankkart takım kaptanı Arslan Ekşi ise hedeflerinin kupayı almak olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel ve zor bir turnuva olacak. Ziraat Bankası olarak buraya kupayı almaya geldik." dedi.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru - Son Dakika


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SON DAKİKA: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Finalleri'ne doğru - Son Dakika
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