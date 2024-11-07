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Ay-yıldızlılardan Farklı Galibiyet

Ay-yıldızlılardan Farklı Galibiyet

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı 101-54 yenerek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önemli bir galibiyet aldı.

07.11.2024 21:17
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Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Azra Music (Slovenya), Stefan Vukovic (Karadağ)

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 6, Sevgi Uzun 11, Sinem Ataş 11, Tilbe Şenyürek 13, McCowan 24, Alperi Onar 8, Meltem Yıldızhan 11, Ayşe Cora 7, Gökşen Fitik, Zeynep Gül 2, Derin Erdoğan 6, Sehernaz Çidal 2

Romanya: Popescu 6, Armanu 9, Irimia 6, Ghita 5, Podar 6, Croitoru 1, Panait 7, Manea, Ghizila 7, Mititelu 7, Catinean

1. Periyot: 25-16

Devre: 58-31

3. Periyot: 78-41

Beş faulle çıkanlar: 34.25 Zeynep Gül (Türkiye), 34.25 Ghita (Romanya)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiği Romanya'yı 47 sayı farkla 101-54 yendi.

Müsabakayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yerinde takip etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlılar, 4. dakika içinde 10'a 5 üstünlük sağladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetlerle maça tutunan konuk ekip karşısında boyalı alanı iyi değerlendiren milliler, ilk çeyreği 25-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi giren Romanya, Ghita ve Armanu ile sayılar buldu ve 11. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 27-22. Çabuk toparlanan milliler, 12. dakikada McCovan ile farkı çift hanelere (32-22) çıkardı. Sevgi Uzun'un 16. dakikadaki turnikesiyle maçta ilk defa farkı 20 sayının üzerine (44-23) yükselten ay-yıldızlılar, 19. dakikada Tilbe Şenyürek ile farkı 31 sayıya taşıdı: 56-25. Türkiye, soyunma odasına 58-31 önde gitti.

Final periyoduna 78-41 üstün giren ay-yıldızlılar, parkeden 101-54 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Basketbol, Türkiye, Romanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

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