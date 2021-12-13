Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası'nı iki günde yaklaşık 15 bin kişi izledi

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi Frig Vadisi'nde geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası'nı iki günde yaklaşık 15 bin kişi izlemeye geldi.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirilen Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası, Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen Ayazini köyünde yapıldı. Afyonkarahisar le birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi'nde ilk defa yapılan şampiyona büyük ilgi gördü. Tarihi yapıların arasında seyrine doyumsuz bir manzara oluşturan yarışlarda motosiklet ve ATV yarışçıları performansları ile göz doldurdu.

Yarışların yapıldığı Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, yarışların ilk günü olan 11 Aralık Cumartesi günü yaklaşık 5 bin, 12 Aralık Pazar günü ise yaklaşık 9 bin 500 kişinin yarışları izlemeye geldiğini söyledi. İki günde yaklaşık 15 bin kişiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yılmaz, tarih turizminin yanında spor turizminin de köylerine büyük katkı sağladığını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR