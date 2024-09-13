Ayberk Karapo, Çaykur Rizespor'a Kiralandı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Ayberk Karapo'nun Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Manisa FK'den yapılan açıklamada, Ayberk Karapo'nun satın alma opsiyonuyla Çaykur Rizespor'a kiralık transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Manisa topraklarında doğan, Manisa'dan yetişen Ayberk Karapo'ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.