Ayder'de Nazmiye Dalga'ya Rize Valiliğinden Kaçkar by UTMB öncesi spor ayakkabısı desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayder'de Nazmiye Dalga'ya Rize Valiliğinden Kaçkar by UTMB öncesi spor ayakkabısı desteği

Ayder\'de Nazmiye Dalga\'ya Rize Valiliğinden Kaçkar by UTMB öncesi spor ayakkabısı desteği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde turizm işletmeciliği yapan 55 yaşındaki Nazmiye Dalga, Kaçkar by UTMB öncesinde Rize Valiliği tarafından spor ayakkabısı ile ödüllendirildi. Bu yıl ikinci kez 20 kilometrelik parkurda mücadele edecek Dalga, hediyenin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde turizm işletmeciliği yapan 55 yaşındaki Nazmiye Dalga, spor tutkusu ve azmiyle dikkat çektiği Kaçkar by UTMB öncesinde Rize Valiliği tarafından spor ayakkabısı ile ödüllendirildi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda turizm işletmeciliği yapan 55 yaşındaki Nazmiye Dalga, spor tutkusu ve azmiyle Kaçkar by UTMB'nin sevilen isimleri arasında yer almaya devam ediyor. Bu yıl ikinci kez 20 kilometrelik parkurda mücadele edecek olan Dalga'ya, Rize Valiliği tarafından anlamlı bir destek geldi.

Ayder'in renkli simalarından biri haline gelen ve Karadeniz'e özgü yöresel kıyafetleriyle de dikkat çeken Nazmiye Dalga'ya, yarış öncesinde Rize Valiliği tarafından spor ayakkabısı hediye edildi. Hediyeyi, UTMB yetkilileri İrina Shevchenko ve Mehmet Can Öztürk takdim etti.

Yarışa hazırlanan Dalga'nın azmi ve spora olan tutkusu Rize Valiliği tarafından takdirle karşılanırken, kendisine verilen spor ayakkabısını büyük bir mutlulukla teslim alan Nazmiye Dalga, Rize Valiliğine teşekkür etti. Bu anlamlı hediyenin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Dalga, Kaçkar Dağları'nın zorlu parkurunda yeniden koşacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Geçtiğimiz yılki deneyiminin ardından bu yıl hedefini yükselten Dalga, 20 kilometrelik zorlu parkuru bu kez daha kısa sürede tamamlamak için mücadele verecek.

Kaynak: İHA

Rize Valiliği, Çamlıhemşin, Hediye, Turizm, Yaşam, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayder'de Nazmiye Dalga'ya Rize Valiliğinden Kaçkar by UTMB öncesi spor ayakkabısı desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

21:27
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
Fenomen Fatma Soydaş tahliye edildi
21:22
İşte detaylar Öcalan için yapılan villada yok yok
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok
20:36
Fenerbahçe’den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır
20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 3 gol var
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 3 gol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 21:50:56. #7.12#
SON DAKİKA: Ayder'de Nazmiye Dalga'ya Rize Valiliğinden Kaçkar by UTMB öncesi spor ayakkabısı desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement