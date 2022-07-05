Aydın, Alper Hamurcu ile gururlu - Son Dakika
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Aydın, Alper Hamurcu ile gururlu

05.07.2022 10:25
Aydın, Alper Hamurcu ile gururlu

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran antrenör Alper Hamurcu, Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden kadın voleybol milli takımımızın başında ikincilik elde ederek Aydınlı voleybolseverleri gururlandırdı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'u çalıştıran antrenör Alper Hamurcu, Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden kadın voleybol milli takımımızın başında ikincilik elde ederek Aydınlı voleybolseverleri gururlandırdı. Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'nda Cezayir'i 3-0, İtalya ve İspanya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Tunus'u yarı finalde ise Sırbistan'ı set vermeden devirerek adını finale yazdırdı.

Finalde bir kez daha İtalya ile yolları kesişen milliler bu kez karşılaşmayı 3-1 kaybederek şampiyonluğu rakibine kaptırmasına rağmen, ikincilik kürsüsüne çıkarak alkış topladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Alper Hamurcu'nun yanı sıra Aydın ekibinde forma giyen Aslıhan Kılıç ve Emine Arıcı da ay-yıldızlı ekibin başarısı için ter döktü.


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Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın, Alper Hamurcu ile gururlu - Son Dakika

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