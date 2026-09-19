Aydın BBSK, hazırlık turnuvasının son maçında Karşıyaka\'ya 3-0 yenildi

Arabica Coffee House 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı voleybol turnuvasının son maçında Karşıyaka'ya 3-0 mağlup oldu.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen voleybol turnuvasındaki son maçında ev sahibi ekip Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Aydın temsilcisi, rakibine karşı setlerde üstünlük kuramadı. Karşılaşmanın ilk setini 25-20 kaybeden Aydın BBSK, ikinci sette de rakibine 25-17'lik skorla mağlup oldu. Üçüncü sette ise başa baş bir mücadele sergileyen Aydın temsilcisi, seti 26-24, karşılaşmayı da 3-0 kaybetti.