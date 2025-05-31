Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska'yı kadrosu kattı.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Aydın BŞB, Martyna Grajber-Nowakowska'yı Transfer Etti - Son Dakika
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