Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz Tenis Kursları

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan tenis kursları, çocuklara sadece bir spor dalını öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda odaklanma, stratejik düşünme ve özgüven gibi kişisel gelişim becerilerinin de kazanılmasına imkan tanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz kursları ile çocukların ve gençlerin fiziksel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde gerçekleşen kurslar, sporun eğlenceli yönünü de ön plana çıkarıyor. Çocuklar ve gençlerin çalışmalarına katkı sunacak çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocuklarımızın hem bedensel hem de ruhsal gelişimlerini desteklemek adına spora büyük önem veriyoruz. Tenis kurslarımız da bu anlayışın bir parçası. Aydınlı çocuklarımızın hayatına değer katmak bizim en büyük mutluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını gönül rahatlığıyla kurslara gönderdiklerini belirten ebeveynler, verilen hizmetten dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN