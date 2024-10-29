Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Gizem Eller
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Cerag, Merve Nur, İrem Nur, Aleksandra, Berka Buse, Fatma, Nina, Cansu, Angela Maria, Zeynep Sude, Hilary Howe, Defne, Seher
Antrenör: Alper Hamurcu
Eczacıbaşı: Tuna Aybüke, Şebnem Simge, Tijana, Beyza, Hande, Sinead Chloe, Alexa, Yaprak, Naz, Elif, Dana Lynn, Jovana, Anna
Antrenör: Ferhat Akbaş
Setler: 27-29, 25-22, 23-25, 19-25
Süre: 128 dakika (36, 29, 33, 30) - AYDIN
Son Dakika › Spor › Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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