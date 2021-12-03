Üye Girişi
Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda

03.12.2021 11:58
Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ligde 11 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Aydın ekibi 13 puanla 9'uncu sırada, 12 maçta 10 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Vakıfbank ise 29 puanla zirvede yer alıyor.


Büyükşehir Belediyespor, Vakıflar Bankası, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! 13:06 Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!
HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi 13:04 HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin! 13:02 CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin! Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi 12:31 Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın 12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez 11:53 Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti 10:50 El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı 09:57 Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
13:06 Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor!
13:06 Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler
13:05 Kadını kocasının yanında öldürmüştü! Şarküterideki cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı!
13:04 Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor
13:03 HDP'li Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi
13:01 CHP milletvekillerinden Süleyman Soylu'ya çok sert tepkiler: Mekan basmak senin işin!
12:47 Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı
12:13 Son dakika gündem haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor! Önce doğalgaz şimdi de su! 15 bin nüfuslu lüks sitenin çilesi bitmiyor!         
13:07
Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler Salıncaktan düşüp hayatını kaybeden gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Önce şaka zannetmişler         
13:06
Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş geri dönüyor         
13:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu         
12:48
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı         
11:01
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 13:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement