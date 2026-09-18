Aydın Büyükşehir Belediyespor, hazırlık turnuvasında Kuzeyboru MaxiPIPE\'a 3-1 yenildi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karşıyaka'nın düzenlediği voleybol turnuvasındaki ikinci maçında Kuzeyboru MaxiPIPE'a 3-1 mağlup oldu.

1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesi Karşıyaka tarafından düzenlenen Voleybol turnuvasının ikinci maçında Kuzeyboru MaxiPIPE ile karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleden Aydın Büyükşehir Belediyespor; 25-20, 26-28, 20-25, 18-25'lik set skorlarıyla sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Aydın BBSK'da İdil Gür 15 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Guewe Diouf 14, Yasemin Özel ise 9 sayıyla oynadı.

Ayrıca mavi-beyazlılar, turnuvanın üçüncü ve son maçında yarın saat 15.30'da Karşıyaka ile karşılaşacak.