Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, libero İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında libero İlarya Zararsız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Birlikte güzel başarılara." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Aydın Büyükşehir Belediyespor İlarya Zararsız'ı Transfer Etti - Son Dakika
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