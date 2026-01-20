Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 İlbank: 2

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı İlkbank'ı 3-2 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışoglu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Tikhomirova, Mijatovic, Grajber, Beliz, Seher, Mısra, Cerağ, Ilarya, Hilal, Selen, Fatma
İlbank: Ece, Bricio, Sinem, Begüm, Gorecka, Damla, Klimets, Ezgi, Merve, Cansu, Ceren, Aysun
Setler: 24-26, 16-25, 25-22, 25-20, 15-13
Süre: 147 dakika (33, 27, 32, 35, 20) - AYDIN
