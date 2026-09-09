Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, İlbank'a 3-1 Mağlup Oldu
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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezonun ilk hazırlık maçında İlbank'a 3-1 mağlup oldu. Aydın BBSK Spor Salonu'ndaki mücadelede İdil Gür 14 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu.
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı hazırlık karşılaşmasında İlbank'a 3-1 mağlup oldu.
Voleybol 1. Lig ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, sezonun ilk hazırlık maçında İlbank ile karşılaştı. Aydın BBSK Spor Salonu'ndaki mücadeleden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 17-25, 16-25, 25-22 ve 21-25'lik set skorlarıyla sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Aydın BBSK'da İdil Gür 14 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Dilan Yaşar 10, Yasemin Özel ise 9 sayıyla oynadı.
Kaynak: İHA
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