Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-0

SALON: Aydın Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emine (xxx), Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Ergül (xxx), Greta (xxxx), Güldeniz (xxx), Eylül (xxx), Melis (xxx)NİLÜFER BELEDİYESPOR: Humay (xx), Sobolska (xx), Melis (xx), Aslı (xx), Maglio (xx), Çağla (xx), Buse (xx), Cansu (xx), Deniz (x), Hilal (x), Sudenaz (x)SETLER: 25-17, 25-16, 25-20SÜRE: 84 dakika (27, 27, 30)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 11'inci haftada evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-17, 25-16 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın ekibi 13 puana ulaşırken, art arda 4'üncü yenilgisini alan Bursa temsilcisi 6 puanda kaldı.

- Aydın