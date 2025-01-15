Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a 3-1 Yenildi

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor\'a 3-1 Yenildi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker takımına 3-1 mağlup oldu. Maçta set sonuçları 15-25, 23-25, 25-22, 25-23 şeklinde gerçekleşti.

15.01.2025 21:34  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Nilüfer Belediyespor Eker takımına 3-1 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska, Berka Buse Özden, Cansu Aydınoğulları, Fatma Şekerci (Gizem Çerağ Düzeltir, İrem Nur Özsoy, Johnson, Merve Nur Öztürk, Stojiljkovic, Defne Başyolcu)

Başantrenör: Alper Hamurcu

Nilüfer Belediyespor: Jana Kulan, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, Merve Çepni, Szczurowska, Bilge Paşa (Işıl Öz, Melise Ege Bükmen, Selin Çalışkan)

Başantrenör: Burhan Saik Canbolat

Setler: 15-25, 23-25, 25-22, 25-23

Süre: 118 dakika (22, 34, 29, 33) - AYDIN

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Vodafone, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:33:35. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.