Üye Girişi
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3 - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3

09.01.2022 17:07
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (x), Ergül (x), Nicoletti (xx), Szakmary (xx), Emine (x), Aslıhan (x), Melis (x), Eylül (x), Güldeniz (xx), Merve Nur (x), Duygu (x), Stevenson (x)TÜRK HAVA YOLLARI: Aslı (xxx), Van Ryk (xxx),...

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (x), Ergül (x), Nicoletti (xx), Szakmary (xx), Emine (x), Aslıhan (x), Melis (x), Eylül (x), Güldeniz (xx), Merve Nur (x), Duygu (x), Stevenson (x)TÜRK HAVA YOLLARI: Aslı (xxx), Van Ryk (xxx), Şeyma (xx), Bahar (xxx), Kingdon (xxx), Berin (xxx), Ceren (xxx), Cemre Janset (xx), Polen (xxx), İrem (xx)SETLER: 25-27, 18-25, 21-25SÜRE: 104 Dakika (41, 33, 33)

Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki ikinci yarının ilk haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'na (THY) evinde 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 25-27, 18-25 ve 21-25'lik skorlarla bitti.


YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3 - Son Dakika Spor


40 yaşındasın Ibrahimovic! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
16:40
Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu Bilek en sonunda büküldü! Konyaspor'un büyüsü bozuldu         
16:19
Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti: Duvara bakıp utanç hissettim Ücretli öğretmenlerin maaşını öğrenen Şahan Gökbakar isyan etti: Duvara bakıp utanç hissettim         
15:46
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov imkansızı istedi: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
15:05
Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen dayağı kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
14:32
İstifa edip memleketini dönen eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketini dönen eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
14:27
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü         
11:44
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02

Son Dakika Haberleri
14:54 Babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız, kendini 4. kattan boşluğa bıraktı
14:54 Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı
14:27 Tavuklar bahçeye girdi, komşular birbirine düştü! Olan 25 yaşındaki gencecik adama oldu
14:26 Gizemli ev! Ay'daki uzay keşif aracının kamerasına yansımıştı! Sırrı çözüldü!
13:54 Kilolu görünümüyle eleştirilmişti! Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü
13:39 Son Dakika! Bakan Akar 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili konuştu: Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız
13:22 Pandeminin etkisi! 2021 yılında firmaların en çok aradığı pozisyon motorlu kuryelik oldu!
13:15 Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor
13:02 Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı
12:47 Gedson Fernandes'ten Galatasaray'a iyi haber! 1.5 yıllığına geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 17:13:09. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement