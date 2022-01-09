Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (x), Ergül (x), Nicoletti (xx), Szakmary (xx), Emine (x), Aslıhan (x), Melis (x), Eylül (x), Güldeniz (xx), Merve Nur (x), Duygu (x), Stevenson (x)TÜRK HAVA YOLLARI: Aslı (xxx), Van Ryk (xxx), Şeyma (xx), Bahar (xxx), Kingdon (xxx), Berin (xxx), Ceren (xxx), Cemre Janset (xx), Polen (xxx), İrem (xx)SETLER: 25-27, 18-25, 21-25SÜRE: 104 Dakika (41, 33, 33)
Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi'ndeki ikinci yarının ilk haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'na (THY) evinde 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın setleri 25-27, 18-25 ve 21-25'lik skorlarla bitti.
Kaynak: DHA
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