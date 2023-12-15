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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları ile karşılaşacak - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları ile karşılaşacak

Sarıyer Belediyespor, Vakıfbank ve PTT'ye mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Aydın temsilcisi, galibiyet alarak devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları ile karşılaşacak
15.12.2023 - 11:42,
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AYDIN,

SULTANLAR Ligi'nde son 3 haftada Sarıyer Belediyespor (D), Vakıfbank ve PTT'ye mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın ilk yarının son maçında evinde Türk Hava Yolları ile kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 12 müsabakada 4 galibiyet elde eden Aydın temsilcisi 10'uncu sırada, aynı periyotta 7 galibiyeti bulunan THY ise 5'inci basamakta yer alıyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibini mağlup ederek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA
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