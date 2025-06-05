Aydın Büyükşehir Belediyespor\'un Teknik Ekibi Yenilendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da teknik ekip yeniden şekillendi.

Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, teknik ekibinde de önemli isimlerle sözleşmelerini yeniledi. Yeni sezonda da Başantrenör Alper Hamurcu liderliğindeki teknik ekip, takımın başarısı için görev yapacak. Teknik ekipte, Yardımcı Antrenör Halil Demirkıran, İstatistik Antrenörü Eray Sertkaya, Alan Antrenörü Görkem Kaçan, Fizyoterapist Hazal Akçay ve Masör Fevzi Kunter'in sözleşmeleri yenilendi. Ayrıca Kondisyoner Onur Çoban da teknik ekibe yeni dahil olan isim oldu. - AYDIN