Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3 - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

26.03.2022 15:28
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Szakmary (xx), Ergül (xx), Nicoletti (xx), Güldeniz (xx), Stevenson (xx), Aslıhan (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Duygu (x), Pelin (x), Merve Nur (x), Emine (x), Ezgi (x)VAKIFBANK: Cansu...

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Szakmary (xx), Ergül (xx), Nicoletti (xx), Güldeniz (xx), Stevenson (xx), Aslıhan (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Duygu (x), Pelin (x), Merve Nur (x), Emine (x), Ezgi (x)VAKIFBANK: Cansu (xxx), Braga (xxx), Zehra (xxx), Haak (xxx), Tuğba (xxx), Ogbogu (xxx), Ayça (xxx), Meryem (xx), Buket (xx)SETLER: 21-25, 16-25, 19-25SÜRE: 76 dakika (28, 23, 25)Misli.com Sultanlar Ligi'nde lider VakıfBank, 25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 16-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank puanını 65'e çıkarırken, Aydın temsilcisi 34 puanda kaldı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3
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Büyükşehir Belediyespor, Merve Nur, Eylül, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3 - Son Dakika
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