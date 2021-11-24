Aydın Büyükşehir Gacko deplasmanında

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı CEV Challange Cup'ta ilk maçta 3-0 yendiği Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı CEV Challange Cup'ta ilk maçta 3-0 yendiği Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko ile bu akşam deplasmanda karşılaşacak. Aydın'ın Sultanları, CEV Challange Cup'ta 16'lı finaller yolunda ilk maçta kendi evinde OK Gacko takımını set vermeden 3-0 mağlup etmişti. Serinin ikinci maçı ise bu akşam Bosna Hersek'te oynanacak. Saat 21.00'da Gacko Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı rakibini yine mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. - AYDIN

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