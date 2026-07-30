Aydın Büyükşehir’in yaz etkinliklerinde çocuklar jimnastikle gelişiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Dönemi Etkinlikleri kapsamında düzenlenen jimnastik eğitimleriyle çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlanırken, veliler de sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amacıyla başlatılan 'Yaz Dönemi Etkinlikleri' devam ediyor. Etkinlikler kapsamında çocuklara futboldan satranca, baleden enstrümantal çalgılara kadar onlarca farklı branşta eğitimler veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde gerçekleştirilen eğitimler ile çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine destek olunuyor. Eğitimler çocukların denge, kuvvet, esneklik ve el-göz koordinasyonu gibi temel motor becerilerini geliştirirken sosyalleşmelerine ve iletişim becerilerinin artmasına da imkan tanıyor. Çocuklarının yeni yetenekler kazanmasından ve sporla tanışmasından memnuniyet duyduklarını belirten veliler, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.