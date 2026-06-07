Aydın\'da 4 Bin Kişilik Spor Salonu İnşaatı Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 bin kişilik spor salonu kompleksi alanında incelemelerde bulunan Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çeştepe Mahallesi'nde yapımına başlanan 4 bin kişilik Spor Salonu Kompleksi alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'den bilgi aldı. Alanda incelemelerde bulunan Vali Varol, Aydın'a kazandırılacak olan spor salonunun Aydınlılara hizmet edecek güzel bir tesis olacağını belirtti.

Çeştepe Mahallesi'nde yapımına başlanan 4 bin kişilik spor salonu kompleksinde, 67 Kişilik Sporcu Eğitim Merkezi, Atış Poligonu, Tırmanma Duvarı, Halter Salonu ve 4 Antrenman Salonu da bulunuyor. - AYDIN