Aydın\'da Bağarası Sentetik Futbol Sahası\'nda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesindeki Bağarası Sentetik Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Aydın yatırımları çerçevesinde Söke ilçesi Bağarası Mahallesi'ne yapılan sentetik futbol sahasında bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde sentetik sahanın ve soyunma odalarının tadilatları devam ediyor. Bu çerçevede bölgeye giden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan, gençlerin spora teşvik edilmesi ve spor altyapılarının yaygınlaştırılması hedefiyle il genelinde gerçekleştirilen çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenilirken, Bağarası Sentetik Futbol Sahası ise bakım çalışmalarının ardından yeni bir görünüme kavuşacak.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Söke ilçesinin Bağarası Mahallesi'ndeki 73x105 metre ölçekli sentetik futbol sahasının ve soyunma odalarının devam eden tadilatları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün amatör sporun güçlenmesine yönelik kararlılığını gösteriyor. Bu kapsamlı yatırımlar, futbolun temelini oluşturan amatör spora ve alt yapıya verilen büyük önemi bir kez daha vurguluyor. Bu çalışmalar, tesisin özelliklerini güncellemekle kalmıyor, aynı zamanda genç yeteneklerin gelişimine de önemli katkılarda bulunuyor. Futbolun temelinde yatan değerleri destekleyen bu yatırımlar, genç sporculara kaliteli tesislerde spor yapma imkanı sağlayarak onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN